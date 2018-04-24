خبير يكشف معلومة خطيرة عن أزمة المياه في مصر

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كشف الدكتور هاني سويلم، أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، عن أن مصر أصبحت تحت خط الفقر المائي، مشددًا على أن موضوع عطش القاهرة أمر غير حقيقي ولن يحدث على الإطلاق.
وأوضح "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "العاصمة"، مساء الإثنين، أن نصيب الفرد من المياة انخفض لـ 500-600 متر مكعب بعد أن كان 1000 متر مكعب سنويًا، موضحًا أن نسبة العجز في نصيب الفرد من المياة وصل لـ 40%.
وأضاف "سويلم" أن الدولة تسعى لتعويض العجز المائي بإستيراد منتجات زراعية لانستطيع زراعتها في مصر نظرًا لعجز المياة، إلى جانب قيام الوزارات المعنية بإعادة استخدام المياة، موضحًا أن أكثر من 80% من موارد مصر المائية تستخدم في الزراعة.


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