هذه حقيقة منع مكبرات الصوت في رمضان

أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه لم يصدر قرار بمنع مكبرات الصوت في رمضان بتاتًا، وأنه لم يصرح بهذا مطلقًا.



وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية أجراها بفضائية "ltc"، اليوم الإثنين، أننا لابد وأن نخرج من رمضان ونحن مغفور لنا، متابعًا: من الذي قال بمنع مكبرات الصوت، ومنع الآذان، ولا يوجد عاقل ولا مسلم ولا مسيحي ولا بوذي يمنع الآذان.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية أجراها بفضائية "ltc"، اليوم الإثنين، أننا لابد وأن نخرج من رمضان ونحن مغفور لنا، متابعًا: من الذي قال بمنع مكبرات الصوت، ومنع الآذان، ولا يوجد عاقل ولا مسلم ولا مسيحي ولا بوذي يمنع الآذان.