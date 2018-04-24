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تعليق المتحدث العسكري على تقرير "هيومان رايتس"

الحياة السياسية

العقيد تامر الرافاعي المتحدث العسكري
العقيد تامر الرافاعي المتحدث العسكري

المصريون ـ متابعات

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استنكر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الأخير، مؤكدا أنه جاء مغايرا للحقيقة تمامًا ومعتمدا على مصادر غير موثقة في سرده للتفاصيل عن العمليات في سيناء.
وأوضح المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة توفر كل السلع الأساسية وتتعامل مع أي طوارئ قد تستجد، وتقوم القوات المسلحة بالتتسيق بصورة مستمرة مع كل الوزارات المعنية لتوفير الاحتياجات الادارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات.
وأضاف «الرفاعى» أن القوات المسلحة تقوم أيضا بتأمين وصول الشاحنات المحمله بالمواد الغذاءية الطازجة ومنتجات الألبان للأهالى، فضلا عن توزيع الحصص الغذائية على الأهالى بمناطق العمليات وفتح العديد من منافذ الخدمة الوطنية لتوفير أي منتجات غذائية أخرى.

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