» ترامب يتخذ قرارًا غريبًا بناء على نصيحة سلفستر ستالون .. فما هو؟

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ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفكيره بجدية في العفو عن الملاكم جاك جونسون بعد مناقشته للأمر مع الممثل سلفستر ستالون ، مؤكدًا أن أن الملاكم الأمريكي الشهير يستحق ذلك العفو .


وقال ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر": "لقد كانت محاكمة ومعاناة جونسون صعبة ومثيرة للجدل. نظر كثيرون في قضيته على مر السنين، وأعتقد أن الوقت حان للعفو عنه، وهو ما أفكر فيه (العفو الكامل)".

 

Sylvester Stallone called me with the story of heavyweight boxing champion Jack Johnson. His trials and tribulations were great, his life complex and controversial. Others have looked at this over the years, most thought it would be done, but yes, I am considering a Full Pardon!

وكان جونسون، المتوفى في العام 1946، أدين بتهمة انتهاك قانون مكافحة استعباد البيض، واتجاره بالجنس سنة 1913.

 

وقال موقع "سي بي إس نيوز" إن الكثيرين اعتبروا أن هذه الإدانة كانت ذات دوافع عنصرية.

 

Jack Johnson, nicknamed the Galveston Giant, was a boxer who, at the height of the Jim Crow era, became the first African American world heavyweight boxing champion. pic.twitter.com/MKTF7Ek18L

وهرب جونسون بعد إدانته من الولايات المتحدة، حيث عاش خارج البلاد، لكنه عاد في النهاية إلى أمريكا سنة 1920، ليقضي حكما بالسجن لعام واحد.

يشار إلى أن جونسون يعد أول أمريكي من أصول أفريقية يفوز بلقب بطل العالم بالوزن الثقيل.

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