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غرفة عمليات وخط ساخن لمتابعة امتحانات النقل في بني سويف

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أعلن محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف عن إعداد غرفة عمليات رئيسية وخط ساخن بمقر المديرية وكذلك غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية بمراكز المحافظة لمتابعة سير امتحانات مراحل النقل المقرر إجراؤها 2 مايو المقبل.

وقال حسام: خطة إجراء الامتحانات التى أصدرتها المديرية تشمل التنسيق مع مديرية الأمن وإرسال جدول ومواعيد الإمتحانات مسبقا لمتابعة وتأمين اللجان، علاوة على تشكيل لجان متابعة من المديرية والإدارات وتوجيه المواد. وشدد حسام على مديرى المدارس "رؤساء اللجان" بمنع تواجد أولياء الأمور بفناء المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات مع اخطار غرفة العمليات فى حالة حدوث ما يعكر الصفو من مشكلات طارئة تؤثر على سير الامتحانات بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة تواجد الزائرات الصحيات باللجان للتعامل مع الحالات المرضية الطارئة بين الطلاب أو المعلمين.

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