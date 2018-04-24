قائد ليفربول: أعطيت صوتي لمنافس صلاح في تصويت الجائزة

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هندرسون

قال جوردان هندرسون - قائد فريق ليفربول - إنه لم يصوت لزميله المصري محمد صلاح ، وإنما أعطى صوته للمنافس كيفين دي بروين .

وفاز "صلاح" بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأنجليزي بعد منافسة شرسة مع "دي بروين" و "هاري كين".

وعلق "هندرسون" : "لم أصوت لصلاح لأن قوانين الجائزة تمنع زملاء اللاعب في الفريق من التصويت له ، وبالتالي اضطررت للتصويت لدي بروين ".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا لفوز صلاح .. إنه يستحق الجائزة لأنه يقدم موسمًا رائعًا .. الرجل أرقامه تتحدث عنه وكذلك الأداء الذي يقدمه مع ليفربول".

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