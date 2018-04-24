اليوم.. استئناف محاكمة 19 متهما فى أحداث عنف ملوى

24 أبريل 2018 - 08:02 ص

تستأنف اليوم الثلاثاء، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 19 متهما متورطين فى أحداث عنف بمحافظة المنيا ابن أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال مصدر قضائى، إن المحكمة سوف تستمع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين بعد أن استمعت إلى أقوال عدد من شهود الإثبات والنفى فى 3 قضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب وفعت بمركز ملوى على أثرها تم تخريب واقتحام قسم شرطة ملوى ومجلس المدينة والمحكمة والذين صدرت بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم القبض عليهم، وتعاد إجراءات محاكمتهم بعدة تهم من بينها التحريض على العنف وتخريب منشآت عامة والانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة.