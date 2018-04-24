» هؤلاء هم أفضل لاعبي المنتخبات التي ستشارك بكأس العالم

24 أبريل 2018 - 08:11 ص

سلطت قناة "فوت شامبيون" الإنجليزية الضوء على أفضل اللاعبين المتوقع مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس العالم المقرر إقامته في روسيا بعد أسابيع .



وعرضت القناة، في الفيديو ، عددا من أشهر لاعبي كرة القدم العالميين، لعل أبرزهم اللاعب المصري محمد صلاح الذي يلعب حاليا في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي. وتضمنت هذه القائمة لاعب ريال مدريد الحالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكذلك الساحر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني.



كما عرضت القناة لاعبين آخرين من الصف الأول، على غرار لويس سواريز، والبلجيكي إدين هازارد، والسنغالي ساديو ماني، والسعودي محمد السهلاوي.

