نبوءة اقتصادية مخيفة لـ"توفيق" حول الأسعار

24 أبريل 2018 - 08:40 ص

انتقد الخبير الاقتصادي هاني توفيق الطريقة التي يدار بها الاقتصاد المصري ، متوقعًا المزيد من التضخم وهو ما يؤدي لزيادة الأسعار .



وقال "توفيق" في تدوينة تحت عنوان "هو دا اقتصاد؟" : "تعويم، فيعقبه تضخم ، ولكنه نتيجة لارتفاع التكلفة وليس لانتعاش اقتصادى ، فيرفع المركزى سعر الفائدة عكس المفروض ، فمزيد من الركود والتضخم و البطالة" حسب قوله.



وأضاف: "تنتنهى الشهادات ذات ال 20?? بقيمة تقارب ال 800 مليار جنيه، فتعود السيولة للناس ، فينشط الطلب على العقار و الأراضى ، ليس بغرض السكن ، وإنما لغرض الاحتفاظ بقيمة النقود ، فينتهى الأمر بمزيد من الركود وتعطيل دوران رأس المال و ركوده فى صورة غابات أسمنتية مهجورة طول العام" .