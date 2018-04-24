نبوءة اقتصادية مخيفة لـ"توفيق" حول الأسعار

أحمد عادل شعبان
انتقد الخبير الاقتصادي هاني توفيق الطريقة التي يدار بها الاقتصاد المصري ، متوقعًا المزيد من التضخم وهو ما يؤدي لزيادة الأسعار .
وقال "توفيق" في تدوينة تحت عنوان "هو دا اقتصاد؟" : "تعويم، فيعقبه تضخم ، ولكنه نتيجة لارتفاع التكلفة وليس لانتعاش اقتصادى ، فيرفع المركزى سعر الفائدة عكس المفروض ، فمزيد من الركود والتضخم و البطالة" حسب قوله.
وأضاف: "تنتنهى الشهادات ذات ال 20?? بقيمة تقارب ال 800 مليار جنيه، فتعود السيولة للناس ، فينشط الطلب على العقار و الأراضى ، ليس بغرض السكن ، وإنما لغرض الاحتفاظ بقيمة النقود ، فينتهى الأمر بمزيد من الركود وتعطيل دوران رأس المال و ركوده فى صورة غابات أسمنتية مهجورة طول العام" .
وأردف: "معدل النمو فى الناتج القومى ، غير الحميد و المبنى على المزيد من المديونية ، و تركز معظمه فى قطاع التشييد والمقاولات بدلاً من التشغيل والتصنيع و التصدير ذو صفة الاستدامة ، هو أمر نقوم بالإشارة إليه وتكرار التحذير منه كل فترة ، لعل (أحدهم) ينتبه".
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