مدرب بلجيكا يهاجم صلاح: ليس الأحق بالجائزة

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دي بروين
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دي بروين

أبدى روبرتو مارتينيز - مدرب منتخب بلجيكا - استياءه الشديد من حصول النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ، مؤكدًا أن البلجيكي كيفن دي بروين كان هو الأحق بالجائزة .

وقال "مارتينيز" : "شعرت بمفاجأة كبرى بعد فوز محمد صلاح بالجائزة .. نعم هو قدم موسما مميزًا وكسر عدة أرقام .. لا أنكر هذا .. لكن انظروا لتأثير كيفين دي بروين على جميع زملائه في الملعب .. إنه لتأثير كبير .. دي بروين كان رائعا طوال 16 شهرًا وليس لموسم واحد مثل صلاح".

وأضاف: "ليس لدي أي اعتقاد أن هناك لاعب وسط كان أكثر تأثيرًا من دي بروين "

وأردف: "على أي حال نحن نعرف كرة القدم وتلك الجوائز .. لكن يجب أن يتم تقديمها على أساس ما يحققه الفريق من إنجازات وليس لاعب بشكل فردي".

واستدرك : "بلا جدال ، فإن كرة القدم لعبة جماعية .. وحين ترى ما يقدمه فريق مانشيستر سيتي سوف تفهم أن كيفن دي بروين كان الأحق بالجائزة".

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