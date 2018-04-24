» حالة الطقس اليوم

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم، الثلاثاء 24 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، فى حين تبدأ حالة من عدم الاستقرار فى نهاية الفترة حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.  

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

 

القاهرة 17 27

وسط الدلتا 17 27

الإسكندرية 17 22

بلطيم 16 22

مطروح 12 21

السلوم 16 22

سيوة 15 27

بورسعيد 18 23

دمياط 18 22

العريش 15 23

رفح 15 23

الإسماعيلية 13 28

السويس 15 28

رأس سدر 15 25

نخل 10 28

نويبع 20 30

طابا 13 29

كاترين 07 26

الطور 19 28

شرم الشيخ 21 29

الغردقة 18 29

مرسى علم 20 29

الفيوم 16 28

بنى سويف 16 28

المنيا 13 28

أسيوط 15 29

سوهاج 16 30

قنا 20 31

الأقصر 18 32

أسوان 20 33

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 16 31

شلاتين 22 30

ابو رماد 21 30

راس حدربة 20 28

حلايب 20 27


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