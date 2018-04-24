» "الماجيكو" يثير الجدل بتغريدة عن الأهلي

24 أبريل 2018 - 09:19 ص

نشر محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجّد من خلالها تاريخ النادي الأهلي وبطولاته عبر مر العصور.

وقال "الماجيكو" في التغريدة: "111 عام من البطولات والانجازات تتعاقب الأجيال وتظل انت الأسطورة يكبر كل من ارتبط بك ويتشرف كل من ساهم في كتابة سطر في تاريخك العظيم ويبقي الأهلي فوق الجميع".

وانهالت التعليقات على تغريدة "أبوتريكة" وجاء أبرزها:-

غرد ناشط: " انت من أهم وأكبر الأساطير الي جت في تاريخ النادي وهيجي يوم وتكون رئيس النادي الأهلي يا أبو تريكة وساعتها هكون المستشار الإعلامي بتاعك ان شاء الله".

وأضاف أخر: " يبقى الأهلي فوق الجميع بأبنائه وأساطيره أمثالك يا تريكة".

واعترض ناشط على تغريدة "أبوتريكة" قائلا: " تاريخ مين انتم زورتم التاريخ الزمالك نادي القرن وأفضل نادي في العالم وراجع التاريخ".