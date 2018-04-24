اليوم.. إجراء قرعة كأس الأندية العربية بجدة

24 أبريل 2018 - 09:31 ص

يجري الاتحاد العربي لكرة القدم، قرعة كأس الأندية العربية اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد بمدينة جدة بالسعودية، والتي ستقام بنظام الذهاب والإياب، عكس النسخة الماضية والتي أقيمت في مصر بنظام الدورة المجمعة.

وأعلن الاتحاد عن قيمة الجائزة الأولى والتي تم تحديدها بـ 6 ملايين دولار، وتعد أضخم جائزة في تاريخ البطولات العربية، وتتجاوز في قيمتها جائزة المركز الأول لدوري الأبطال سواء في آسيا أو أفريقيا.

وفيما يلي الأندية التي ستشارك في قرعة البطولة:

الأهلي والهلال والاتحاد والنصر (السعودية)، المريخ (السودان)، الكويت والقادسية (الكويت)، القوة الجوية والنفط (العراق)، الشباب (عمان)، العين والجزيرة والوصل (الإمارات)، المحرق والرفاع (البحرين)، الجيش (سوريا)، السلام زغرتا (لبنان)، الرمثا (الأردن)، نجوم فلسطين (فلسطين) الأهلي الطرابلسي (ليبيا)، الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب)، الترجي والنجم الساحلي (تونس)، وفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر (الجزائر)، الأهلي والزمالك والإسماعيلي (مصر).

جدير بالذكر أن الاتحاد أعلن قبل ذلك أن المسابقة سوف تبدأ 8 أغسطس 2018، وتستمر حتى 28 أو29 أبريل 2019.