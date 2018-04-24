مرشد الإخوان يسخر من الترابي : اللي بيتركنا فاشل

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مكتب الارشاد

حسن الترابي

مصطفي مشهور

واد يا حسن

قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إن السياسي السوداني الراحل حسن الترابي  كان عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين بالسودان مبكِّرًا من خلال عضويته في "جبهة الميثاق الإسلامية" التي كانت تحالفًا سياسيًّا يقودُه الإخوان.

وأضاف علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه ، نظرًا لبراعته وبلاغته ولغاته المتعدِّدَة وحصوله على الدكتوراه في زمن قَلَّ فيه من يحصل على هذه الدرجة اختاروه عام 1964م بعد عودته مباشرة من فرنسا أمينًا عامًّا لجبهة الميثاق الإسلامية وعمره 32 عامًا.

أحد النشطاء يدعي سيد حسن علق علي ذكريات ماضي والتي تحمل عنوان " شخصيات عرفتها" قائلا: قابلت هذا العملاق عام 1989  فى باكستان فى يوم حوارى كامل واكتشفت فى حينه أن هذا الرجل من عيار أكبر من بلده السودان ولو ظهر هذا الرجل فى العراق أو الشام أو تركيا لتغير وجه العالم.

وأضاف أن عبقرية الترابى قامت على عمودين الأول فطرى وهو الذكاء الخارق ، والثانى نتج عن مكر الإنجليز فبعد الحرب الثانية بدأوا فى إعداد نخبة كارهة لمصر تمهيدا لتقسيم مملكة مصر والسودان فمنعت أبناء الأعيان والصفوة من الدراسة فى مصر والتى كانت جامعاتها وأزهرها قبلة للنخب العربية الناشئة واحتضنتهم فى جامعات الغرب وكان الترابى والصادق المهدى فى مقدمتهم.

وأوضح أن الترابي قام بزيارة مكتب الإرشاد فى التوفيقية في إحدي زياراته للقاهرة  ، حيث التقي المرشد الأسبق  "مصطفى مشهور" ، والذي قابله بسخرية قائلا :  "شوف يا د.حسن اوعى تفتكر انك هتقدر تعمل حاجة كل اللى تركوا الإخوان فشلوا ".

 فرد الترابى بابتسامته الدائمة : " ان شاء الله يا حاج مصطفى هنستلم الحكم قبل سنتين من الآن " .


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