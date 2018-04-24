"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

24 أبريل 2018 - 09:32 ص

يلتقي في تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء، نادي ليفربول الانجليزي، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع نادي روما الايطالي على ملعب "آنفيلد" في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

ويعد "صلاح" أغلى لاعب فى مباراة ليفربول وروما بـ 80 مليون يورو، حسبما ذكر موقع "ترانسفير ماركت" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، بينما يعد الحارس البرازيلى إليسون أغلى لاعب فى نادى العاصمة الإيطالية بـ 45 مليون يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لمباراة ليفربول وروما اليوم 937 مليون يورو بما يوازى 20 مليار جنيه مصرى.

وصعد ليفربول إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق على مواطنه مانشستر سيتى بنتيجة 5 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة ضمن منافسات الدور ربع النهائى، أما روما فحقق مفاجأة من العيار الثقيل وتمكن من الإطاحة بنظيره برشلونة الإسبانى مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 4.