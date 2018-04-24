  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:00 ص
بحث متقدم
ايمن الصياد

رسالة أيمن الصياد لـ"دموع" حسام غالى

صلاح والسيسي

هذا ما قاله "السيسي" لتهنئة "صلاح"

حفتر

داعية سلفي: حفتر من السلف الصالح

الدولار

تعرف على أسعار الدولار

الراحل حسن الترابي

مرشد الإخوان يسخر من الترابي : اللي بيتركنا فاشل

صلاح

"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

منى الشاذلي

سر صدمة منى الشاذلي بعد رؤيتها شقيق محمد صلاح داخل الاستوديو

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مخيفة لـ"توفيق" حول الأسعار

صلاح وهندرسون

قائد ليفربول: أعطيت صوتي لمنافس صلاح في تصويت الجائزة

الإبراشي

متصل يشتم 7 من أعضاء مجلس النواب .. هكذا ردوا عليه

اليوم.. استئناف شيرين عبد الوهاب على حبسها

قضايا وحوادث

شيرين
شيرين

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا استئناف شيرين عبد الوهاب على حكم حبسها بـ إهانة النيل"

#

شيرين بعد حكم حبسها: مش عايزة أغني "مشربتش من نيلها" تاني

#

لحظة سقوط شيرين على المسرح في حفلها بدبي

#

10 إبريل...استئناف محاكمة شيرين بقضية «البلهارسيا»

شيرين عبد الوهاب

حبس شيرين عبد الوهاب

تصريحات مسيئة للنيل

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح مستأنف المقطم، استئناف المطربة شيرين عبدالوهاب على حكم حبسها 6 أشهر، ودفع كفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية تصريحاتها الساخرة من النيل بالقول إن "الشرب منه يصيب بالبلهارسيا" فى إحدى حفلاتها بالخارج.

كانت محكمة جنح المقطم قد قضت في وقت سابق، بحبس الفنانة شيرين عبد الوهاب مدة 6 أشهر وكفالة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى و50 جنيها كأتعاب للمحاماة.

كان المحامى هانى جاد قد تقدم بمقطع الفيديو الذى تداول على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا سخريتها من مياه نهر النيل وعدم الاقتراب والشرب منها، كما قدم لهيئة المحكمة صورة من تقارير وزارتى الصحة والرى الذى يؤكد مدى صالحية المياه للشرب وعدم تأثيرها على صحة المواطن بشكل سلبلى، وأن نسبة معدل انتشار البلهارسيا والإصابة به تصل إلى حوالى 0.2%، للاستدلال في الدعوى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» تغريم مسافرة 500 دولار بسبب تفاحة
» بالفيديو.. جنود سوريون يسبون صحابة الرسول "ص"
» "الماجيكو" يثير الجدل بتغريدة عن الأهلي
» الزمالك يسدد أقساط "ريكاردو"
» بوش الأب يدخل المستشفى بعدوي في الدم
» حالة الطقس اليوم
» اكتشاف علاج جديد لسرطان البروستاتا
» مصرع وإصابة 23 في حريق بصالة للغناء
» هؤلاء هم أفضل لاعبي المنتخبات التي ستشارك بكأس العالم
» هيتسفيلد: بايرن ميونيخ سيفوز على الريال لهذه الأسباب
» إيطاليا تنقذ رضيعًا بريطانيا من الإعدام بمنحه جنسيتها

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين