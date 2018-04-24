بالفيديو.. موسى للمواطنين: "أنا بحذركم"

24 أبريل 2018 - 09:35 ص

اتهم الإعلامي أحمد موسى، ما وصفهم بالكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بتحريف تصريحاته بشأن قانون زيادة معاشات الوزراء.

وأكد "موسى" خلال برنامجه "علي مسؤليتي" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، أن رأيه كان واضحًا منذ البداية في هذا القانون، والمقال الذي كتبه في جريدة الأهرام خير دليل علي صدق حديثه.

وأوضح "موسي"، أنه شدد أكثر من مرة على ضرورة الالتفات لأصحاب المعاشات الصغيرة، متابعا: "أنا بحذر المواطنين من تحريف تصريحاتي".

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