  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:59 ص
بحث متقدم
ايمن الصياد

رسالة أيمن الصياد لـ"دموع" حسام غالى

صلاح والسيسي

هذا ما قاله "السيسي" لتهنئة "صلاح"

حفتر

داعية سلفي: حفتر من السلف الصالح

الدولار

تعرف على أسعار الدولار

الراحل حسن الترابي

مرشد الإخوان يسخر من الترابي : اللي بيتركنا فاشل

صلاح

"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

منى الشاذلي

سر صدمة منى الشاذلي بعد رؤيتها شقيق محمد صلاح داخل الاستوديو

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مخيفة لـ"توفيق" حول الأسعار

صلاح وهندرسون

قائد ليفربول: أعطيت صوتي لمنافس صلاح في تصويت الجائزة

الإبراشي

متصل يشتم 7 من أعضاء مجلس النواب .. هكذا ردوا عليه

بدء إجراء تحويلات مرورية بشبرا لإنشاء محور روض الفرج

قضايا وحوادث

المرور
المرور

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

تفاصيل.. جريمة بشعة هزت روض الفرج

#

انقطاع المياه عن 15 منطقة لمدة 24 ساعة بالجيزة

#

غلق كلي لكوبري روض الفرج 10 أيام

#

غدًا.. تحويلات مرورية بطريق القطامية - العين السخنة لمدة 6 أشهر

المرور

روض الفرج

تحويلات مرورية

م حور روض الفرج

قال مصدر أمني، إن الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، بدأت في إجراء تحويلات مرورية بشبرا تمهيدًا لإنشاؤ محور روض الفرج.

وأضاف المصدر إن التحويلات في منطقة شبرا سوف تستغرق مدة شهرين خلال الفترة من 24-4- 2018 حتى 24-6-2018، على أن يكون العمل ليلًا ونهارًا.

وأضاف، أنه سيتم تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان المماليك اتجاه كوبري أبو وافية بشارع معمل الألبان، فيمينًا شارع عبد الحميد الدين، فيسارًا شارع عمر بن الخطاب، فيسارًا شارع جمال سويلم، فيمينًا شارع معمل الألبان تجاه كوبري أبو وافية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» تغريم مسافرة 500 دولار بسبب تفاحة
» بالفيديو.. جنود سوريون يسبون صحابة الرسول "ص"
» "الماجيكو" يثير الجدل بتغريدة عن الأهلي
» الزمالك يسدد أقساط "ريكاردو"
» بوش الأب يدخل المستشفى بعدوي في الدم
» حالة الطقس اليوم
» اكتشاف علاج جديد لسرطان البروستاتا
» مصرع وإصابة 23 في حريق بصالة للغناء
» هؤلاء هم أفضل لاعبي المنتخبات التي ستشارك بكأس العالم
» هيتسفيلد: بايرن ميونيخ سيفوز على الريال لهذه الأسباب
» إيطاليا تنقذ رضيعًا بريطانيا من الإعدام بمنحه جنسيتها

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين