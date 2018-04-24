بدء إجراء تحويلات مرورية بشبرا لإنشاء محور روض الفرج

24 أبريل 2018 - 09:39 ص

قال مصدر أمني، إن الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، بدأت في إجراء تحويلات مرورية بشبرا تمهيدًا لإنشاؤ محور روض الفرج.

وأضاف المصدر إن التحويلات في منطقة شبرا سوف تستغرق مدة شهرين خلال الفترة من 24-4- 2018 حتى 24-6-2018، على أن يكون العمل ليلًا ونهارًا.

وأضاف، أنه سيتم تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان المماليك اتجاه كوبري أبو وافية بشارع معمل الألبان، فيمينًا شارع عبد الحميد الدين، فيسارًا شارع عمر بن الخطاب، فيسارًا شارع جمال سويلم، فيمينًا شارع معمل الألبان تجاه كوبري أبو وافية.