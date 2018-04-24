هذا ما قاله "السيسي" لتهنئة "صلاح"

24 أبريل 2018 - 09:41 ص

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، لتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" لهذا العام.

ونشر السيسي صورة لصلاح يرفع جائز أفضل لاعب في انجلترا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقا: "أتقدم بالتهنئة لابن مصر محمد صلاح على ما حققه من إنجاز يدعو إلى الفخر، ويؤكد قدرات المصريين المُبهرة في كل المجالات.. فخور به وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا".

وانهالت التعليقات على تهنئة الرئيس للنجم المصري وجاء أبرزها:

قال ناشط: "وبالمثل نحن فخورون بمن رجع اعتزاز العالم وفخر العالم بمصر والمصريين.. نحن فخورون بمحمد صلاح ابن مصر الأصيل الذي أنجز ورفع علم أرض الكنانة المحروسة مصر حماها الله في العالم حفظه الله محمد صلاح ووفقه في المزيد من التقدم والتفوق.. ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه المستمر للمتفوقين وللدولة وفقك الله دائما ينصركم ويثبت أقدامكم دائما على دحر الإرهابيين وأتباعهم كلهم.. وتحيا جمهورية مصر العربية.. تحيا مصر".

وأضاف آخر: "تحيا مصر ويعيش رئيسها وشعبها العظيم وأبناؤها الأبرار وجيشها وشرطتها الأبطال وابناؤها ألذين يرفعون رايتها واسمها عاليا فى العالم بنجاحهم وتفوقهم وكرامتهم وكرامة بلادهم.. تحيا مصر".

وغرد ناشط: "الله يحفظه ويحميه يا رب العالمين".

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