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"النقض" تنظر طعن 296 متهمًا على إدراجهم بقوائم الإرهاب

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

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اليوم.. النقض تنظر طعن المتهمين بقتل ميادة أشرف

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة النقض برئاسة المستشار أسامة توفيق، الطعن المقدم من 296 متهما في قضية تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان المسلمين، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما بإدراج 296 شخصا على "قائمة الكيانات الإرهابية" لإتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعرفة إعلاميا بالجناح عسكري لجماعة الإخوان المسلمين، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

وأبرز المتهمين في القضية (محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري الموصوف بـ"مسؤول الإخوان بأفريقيا"، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة).

كانت محكمة جنايات القاهرة،  أصدرت قرارا بإدراج 296 م على "قائمة الكيانات الإرهابية" لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعروفة إعلاميا  بالجناح عسكري لـ"جماعة الإخوان الإرهابية، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

وشملت قائمة أبرز المدرجين، محمود عزت، ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وحلمي الجزار، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وغيرهم.


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