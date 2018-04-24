شاهد.. ضحية جديدة للحوت الأزرق بالغربية

24 أبريل 2018 - 09:45 ص

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن لعبة الحوت الأرزق، لا تزال مفتوحة أمام الشباب، رغم قرار النائب العام بحجبها.

وعرض الإبراشي، خلال برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية دريم ، تقريرًا يرصد وقوع ضحية جديدة للعبة بمحافظة الغربية.

وأكد والد الطفل "السيد أحمد " الطالب في الصف السادس الإبتدائي، خلال لقائه بكاميرا البرنامج، أنهم وجدوا نجله مشنوق داخل غرفته.

وأوضح والد الطفل أنهم وجدوا علي جسد نجله رسومات غريبة، لافتا إلي أنه كان يقضي فترات طويلة وهو يمسك الهاتف.

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