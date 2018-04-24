الشريف يبحث تطوير منظومة الحنطور بالأقصر

24 أبريل 2018 - 09:47 ص

بحث العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، تطوير منظومة عربات الحنطور، وإيجاد حل مناسب لكثرة أعدادها، وذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من أصحاب الشركات السياحية، بحضور نشأت عدلي مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية، ومحمود فهيم مدير إدارة النقل البطيء بمجلس الأقصر.

وطالب الشريف بضرورة التزام السائقين بالترخيص وقواعد المرور والنظافة العامة، والوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة والمظهر العام لعربات الحنطور.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة أن تكون عربات الحنطور عنصرًا جماليًا مبهرًا يضيف إلى المدينة السياحية وليس عنصراً يسيء إليها، كأهم المقاصد السياحية في العالم ليستمتع به المواطن الأقصري وضيوف المدينة من الزائرين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بعدم الوقوف العشوائي وترك الأحصنة تجول في الشوارع والميادين دون سيطرة عليها.