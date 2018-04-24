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تغريم مسافرة 500 دولار بسبب تفاحة

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طيران

تفاحة

مسافرة

قالت امرأة، إن موظفي الجمارك الأمريكيين، غرموها 500 دولار، إثر العثور علي تفاحة أعطيت لها خلال رحلة الطيران في حقيبتها.

وكانت كريستال تادلوك تسافر في رحلة قادمة من باريس إلى الولايات المتحدة، حيث احتفظت بالتفاحة التي قدمت لها في الطائرة لتأكلها خلال رحلة طيرانها الثانية إلى دَنفر، عاصمة ولاية كولورادو الأمريكية.

واكتشف موظفو الجمارك والحدود الأمريكيون التفاحة خلال عملية تفتيش عشوائية بعد هبوط طائرة رحلتها الأولى في مطار مينابوليس في ولاية مينيسوتا.

ولم تعلق وكالة الحدود والجمارك الأمريكية على القضية، بيد أنها شددت على أنه يجب الإعلان عن كل المنتجات الزراعية التي يحملها المسافرون خلال رحلات الطيران.

وقالت تادلوك إن التفاحة كانت داخل كيس بلاستيكي عليه علامة شركة دلتا للطيران، وإنها لم تخرج التفاحة من الكيس، بل وضعتها كما هي في حقيبتها استعدادا لرحلتها الثانية إلى مدينة دَنفر.

وقالت تادلوك للموظف عند عثوره على التفاحة إنها اعطيت لها قبل قليل من شركة الطيران وسألته إن كان يتوجب عليها رميها أو أكلها، بيد أنه أصر على تغريمها 500 دولار.

ولم يعد أمام تادلوك الآن سوى خيار دفع الغرامة أو الاعتراض على الغرامة أمام المحكمة، وقد قالت لمحطة اذاعة (كي دي في أر) المحلية في دنفر إنها سترفع القضية إلى المحكمة.

وقالت تادلوك: "إنه سوء حظ حقا أن يمر المرء بكل ذلك ويعامل كمجرم بسبب فاكهة".

ورفض متحدث باسم شركة دلتا للطيران التعليق على هذه الحادثة.

بيد أن الشركة أصدرت بيانا يقول "نحض زبائننّا على اتباع بروتوكولات وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية".


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