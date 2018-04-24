داعية سلفي: حفتر من السلف الصالح

24 أبريل 2018 - 09:58 ص

قال حمد عيسى أبو دويرة أحد أعضاء السلفية المدخلية في ليبيا إنه في هذه الأيام يتناقل المغرضون خبر مرض المشير "خليفة حفتر"، ثم وفاته، يتناقلونه وهم شامتون وكأنهم أعطوا حصانة من الموت.

وأضاف في مقال نشرته الصفحة الرسمية للدعوة السلفية في ليبيا أن المشير حفتر وإن مات فإنه ينبغي لكل مؤمن أن يوطن علي ذلك نفسه، فالأنبياء ماتوا، وسيموت جميع البشر بل وجميع الخلائق، بل سيموت ملك الموت ويبقى الله الواحد القهار .

واستطرد قائلا: فالحمد لله على قضائه وقدره، فالمسلم يؤمن أنه ما من نفس إلا وستستوفى أجلها وقد شرع الله لنا عند المصائب أن نقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون"

وأوضح دويرة في حديثه عن حفتر أنه وإن مات، فقد ترك وراءه مؤسسة عسكرية ستكمل ما كان بدأ به من حرب الخوارج وبناء الدولة وسيبلغه أجره في قبره بإذن الله؛ فهو من أعاد تأسيسها وقواها ودعمها.

وأشار إلى أن حفتر "وإن مات سيلقى الله بنصرة دينه وسنة رسوله وبنصرة منهج السلف الصالح؛ فما من بقعة تحت سيطرة الجيش إلا ومكنة أهل السنة عليها ظاهرة واضحة".

وأوضح أنه كان محبًا لدينه وبلده لم يساوم على بلده ودينه، ولم تغره أموال المبتدعة والكفار كما أغرت غيره وأسقطتهم في أوحال الخيانة؛ فعلى الله أجره، فقد مات وترك وراءه شعبا بأكمله يحبه ويدعو له.

ومضي أبو دويرة في حديثه : نشهد أن المشير حفتر محب لبلده ولدينه ولمنهج السلف الصالح، وأنه يحب السلفيين وعلمائهم سيما الشيخ الإمام "الربيع"، فقد رأيناه يسعد بنقل سلام الشيخ له.

واختتم حديثه قائلا: وحدثنا إخواننا الثقات العسكريون السلفيون أنه يسألهم عن كلام العلماء في المسائل والرجال وهو يكرم طلبة العلم الليبيين ويحبهم ويستقبلهم.