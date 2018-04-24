  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:58 ص
بحث متقدم
ايمن الصياد

رسالة أيمن الصياد لـ"دموع" حسام غالى

صلاح والسيسي

هذا ما قاله "السيسي" لتهنئة "صلاح"

حفتر

داعية سلفي: حفتر من السلف الصالح

الدولار

تعرف على أسعار الدولار

الراحل حسن الترابي

مرشد الإخوان يسخر من الترابي : اللي بيتركنا فاشل

صلاح

"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

منى الشاذلي

سر صدمة منى الشاذلي بعد رؤيتها شقيق محمد صلاح داخل الاستوديو

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مخيفة لـ"توفيق" حول الأسعار

صلاح وهندرسون

قائد ليفربول: أعطيت صوتي لمنافس صلاح في تصويت الجائزة

الإبراشي

متصل يشتم 7 من أعضاء مجلس النواب .. هكذا ردوا عليه

بالفيديو.. جنود سوريون يسبون صحابة الرسول "ص"

آخر الأخبار

جنود سوريون
جنود سوريون

متابعات

أخبار متعلقة
#

جنود الاحتلال يطلقون الغاز المسيل تجاه مستوطنين

#

بالفيديو.. جنود إسرائيلية تعتدى على «مسعف»

#

بالفيديو..الأهلي يواصل تربعه على القمة بثلاثية سكندرية

#

إصابة 3مجندين في هجوم مسلح غرب العريش

سوريا

تويتر

الرسول صلي الله عليه وسلم

تداول رواد موقع التدوينات المصغر "تويتر"، مقطع فيديو لمجموعة من الجنود السوريون، كما قال متداولي الفيديو يسبون صحابة الرسول صلي الله عليه وسلم.

ويتناول الفيديو مجموعة من الجنود يضحكون وهم يتناول سيرة الصحابة بالسباب والشتائم.

ومن المعروف أن ميليشيات شيعية من إيران والعراق وباكستان متواجدين فى بسوريا مثل عصائب الحق وغيرها، ومن المتوقع أن يكون الجنود مرتزقة لإيران. 

ولم يتسن لـ"المصريون" التأكد مما ينشر على وسائل السوشيال ميديا.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» تغريم مسافرة 500 دولار بسبب تفاحة
» بالفيديو.. جنود سوريون يسبون صحابة الرسول "ص"
» "الماجيكو" يثير الجدل بتغريدة عن الأهلي
» الزمالك يسدد أقساط "ريكاردو"
» بوش الأب يدخل المستشفى بعدوي في الدم
» حالة الطقس اليوم
» اكتشاف علاج جديد لسرطان البروستاتا
» مصرع وإصابة 23 في حريق بصالة للغناء
» هؤلاء هم أفضل لاعبي المنتخبات التي ستشارك بكأس العالم
» هيتسفيلد: بايرن ميونيخ سيفوز على الريال لهذه الأسباب
» إيطاليا تنقذ رضيعًا بريطانيا من الإعدام بمنحه جنسيتها

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين