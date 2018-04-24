» بالفيديو.. جنود سوريون يسبون صحابة الرسول "ص"

24 أبريل 2018 - 09:58 ص

تداول رواد موقع التدوينات المصغر "تويتر"، مقطع فيديو لمجموعة من الجنود السوريون، كما قال متداولي الفيديو يسبون صحابة الرسول صلي الله عليه وسلم.

ويتناول الفيديو مجموعة من الجنود يضحكون وهم يتناول سيرة الصحابة بالسباب والشتائم.



ومن المعروف أن ميليشيات شيعية من إيران والعراق وباكستان متواجدين فى بسوريا مثل عصائب الحق وغيرها، ومن المتوقع أن يكون الجنود مرتزقة لإيران.



ولم يتسن لـ"المصريون" التأكد مما ينشر على وسائل السوشيال ميديا.