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"العدل": الإحساس بالعجز والتفكير القاصر سمة العصر

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محمد العدل
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العدل

الوضح الراهن

قال المنتج محمد العدل، إننا نعيش في وطن عاجزين فيه عن كل شي، وأصبحنا نعيش حياة العجز.

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا: "الإحساس بالعجز والتفكير القاصر أصبح سمة العصر".

وتابع: "منع زراعة الأرز والقصب والكتان أسهل من حل مشكلة الري والمياه، ومنع الجمهور من حضور مباريات الكرة أسهل من ضبط امن الجمهور".

وأشار "العدل"، "فك المنابر والآثار الإسلامية لمنع سرقتها، أسهل من الإيقاع بالسارق".

واختتم تدوينتة بقوله: "أصبحنا عاجزين.. حتى عن شكركم".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "العدل" حيث قال، ميشيل جرجس: "أختلف معك في ذلك بصفتي مهندس زراعي وذلك لأنه أصبح تفكير المزارع في زراعة المحاصيل ذات الربح الأعلى دون النظر لمصلحة الوطن أتمنى المطالبة بتغيير الثقافة الفردية مع تحياتي".

فيما رد "العدل" بقوله: "لا يفتى ومالك فى المدينة ولكن ألا يعنى منع زراعة القصب انتهاء صناعة السكر والعسل الأسود ( تأثير على عمال الزراعة والصناعة) وتأثير اقتصادى مباشر، هذا كمثال وما يترتب على باقى المنع، ثم أنا انتقد طريقة المنع كحل أمثل لدى المسؤلين".

في نفس السياق علق رأفت عوني، قائلًا: "كلام في الصميم يا دكتور. أسهل حاجةعند المسئول هو المنع".

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