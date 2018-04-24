بالفيديو.. "صلاح" يرد على مقارنته بـ"ميسي ورونالدو"

24 أبريل 2018 - 10:09 ص

رد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي على مذيعة الـ"سي إن إن" عندما وجهت له مقارنة الجماهير بينه وبين اللاعب ليونيل ميسي لاعب برشلونه وكريستيانو ورنالدو لاعب ريال مدريد كأفضل لاعبين في العالم وهل هو الثالث؟.

وقال "صلاح": "اترك ذلك للناس يمكنهم أن يقولوا ما يرونه أو يريدونه ولكن أنا في كل مباراة أفكر في مساعدة الفريق والحصول على النقاط وتسجيل الأهداف أتعامل مع كل مباراة بشغف أريد أن أسجل أهداف أريد أن أصنع الفرق في كل مباراة وهذا هو ما يدور في عقلي.

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