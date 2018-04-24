  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:59 ص
بحث متقدم
ايمن الصياد

رسالة أيمن الصياد لـ"دموع" حسام غالى

صلاح والسيسي

هذا ما قاله "السيسي" لتهنئة "صلاح"

حفتر

داعية سلفي: حفتر من السلف الصالح

الدولار

تعرف على أسعار الدولار

الراحل حسن الترابي

مرشد الإخوان يسخر من الترابي : اللي بيتركنا فاشل

صلاح

"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

منى الشاذلي

سر صدمة منى الشاذلي بعد رؤيتها شقيق محمد صلاح داخل الاستوديو

الدولار والجنيه

نبوءة اقتصادية مخيفة لـ"توفيق" حول الأسعار

صلاح وهندرسون

قائد ليفربول: أعطيت صوتي لمنافس صلاح في تصويت الجائزة

الإبراشي

متصل يشتم 7 من أعضاء مجلس النواب .. هكذا ردوا عليه

بالفيديو.. "صلاح" يرد على مقارنته بـ"ميسي ورونالدو"

الرياضة

صلاح وميسي و رونالدو
صلاح وميسي ورونالدو

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

ممدوح حمزة يدعو محمد صلاح على الغذاء: سنفعل 3 أشياء

#

محمد صلاح يعلق على مقارنته بـ«ميسي» و«رونالدو»

#

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

#

إيتو: «صلاح لا يقل عن ميسي ورونالدو»

رد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي على مذيعة الـ"سي إن إن" عندما وجهت له مقارنة الجماهير بينه وبين اللاعب ليونيل ميسي لاعب برشلونه وكريستيانو ورنالدو لاعب ريال مدريد كأفضل لاعبين في العالم وهل هو الثالث؟.

وقال "صلاح": "اترك ذلك للناس يمكنهم أن يقولوا ما يرونه أو يريدونه ولكن أنا في كل مباراة أفكر في مساعدة الفريق والحصول على النقاط وتسجيل الأهداف أتعامل مع كل مباراة بشغف أريد أن أسجل أهداف أريد أن أصنع الفرق في كل مباراة وهذا هو ما يدور في عقلي.
شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» تغريم مسافرة 500 دولار بسبب تفاحة
» بالفيديو.. جنود سوريون يسبون صحابة الرسول "ص"
» "الماجيكو" يثير الجدل بتغريدة عن الأهلي
» الزمالك يسدد أقساط "ريكاردو"
» بوش الأب يدخل المستشفى بعدوي في الدم
» حالة الطقس اليوم
» اكتشاف علاج جديد لسرطان البروستاتا
» مصرع وإصابة 23 في حريق بصالة للغناء
» هؤلاء هم أفضل لاعبي المنتخبات التي ستشارك بكأس العالم
» هيتسفيلد: بايرن ميونيخ سيفوز على الريال لهذه الأسباب
» إيطاليا تنقذ رضيعًا بريطانيا من الإعدام بمنحه جنسيتها

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين