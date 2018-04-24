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منتخب "الأسود" يهدد بخطف "جروس" من الزمالك

الرياضة

جروس
جروس

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كشفت بعض الصحف الأجنبية، عن أن السويسري كريستيان جروس، بات مرشح بقوة  لتدريب المنتخب الكاميروني استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2019.

جاء ذلك بعد أن دخل بعض المسئولين عن اللعبة بالكاميرون في مفاوضات مكثفة مع جروس لتدريب الأسود الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحف أن جروس قابل المفاوضات بترحاب شديد مؤكدا استعداداته الكاملة لتولى مسئولية تدريب المنتخب الكاميرونى خلال الوقت المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذى أعلن فيه المستشار مرتضى منصور عن تولى جروس تدريب الزمالك لمدة موسمين بدءا من الموسم القادم.  


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