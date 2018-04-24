"حمزة" يوجه رسالة لـ"السيسى" بشأن "شوكان"

محمد الخرو
طالب المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن المصور الصحفي المعتقل محمود أبو زيد المعروف بـ"شوكان" ومنحه تذاكر السفر لحضور حفل تكريمه من منظمة "اليونسكو".
وقال "حمزة" في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى عبد الفتاح السيسي: انصحك بإصدار أمر بالإفراج عن شوكان ومنحه تذاكر السفر والإقامة وبدلات سفر مثل بدلات أعضاء البرلمان للذهاب لحضور الاحتفال الخاص بتكريم اليونسكو له، هذا اضعف الإيمان".
وعلق نشطاء على تغريدة "حمزة":
قال ناشط: "أكيد أنت بتهذر.. صح".
وأضاف آخر: "فعلاً لو خرجوا سيعيد الثقة ولكن دى عقيدة".
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