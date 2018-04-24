«رسالة» تنظم احتفالية لأطفال بلا مأوى

24 أبريل 2018 - 10:27 ص

تنظم جمعية رسالة للأعمال الخيرية، احتفالية كبرى لأطفال بلا مأوى، عصر الأربعاء، تحت شعار على الطريق، وذلك على المسرح الكبير بالمقطم.

مصطفى حنفي نائب قسم أطفال بلا مأوى بالجمعية، قال إن الاحتفالية تأتى تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لأطفال بلا مأوى، وأعياد تحرير سيناء.

وأضاف "حنفي" في بيان له، أن الاحتفالية ينظمها "نشاط أطفال قد الحياة"، ويحضرها 200 طفل قامت الجمعية بتأهيلهم وإيوائهم.

وكشف نائب قسم الأطفال، أنه سيتم عرض نماذج ناجحة خلال الاحتفالية، وتنظيم عروض مسرحية وكورال وعزف، بجانب تكريم النماذج الناجحة من الأطفال، وذلك من خلال نجوم الفن والرياضة الذين سيحضرون الاحتفالية.

في السياق ذاته أعلنت ريهام محسن مدير التواصل والإعلام بالجمعية، أن رسالة حصلت على أفضل مؤسسة إيوائية في مصر لعام 2016 بالشروط والمواصفات التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي.