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مصرع طفل غرقًا بترعة النعناعية في المنوفية

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غرق طفل بقرية سياحية بالغردقة
غرق طفل بقرية سياحية بالغردقة

عبد الراضى الزناتى

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لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، غرقا بترعة النعناعية بدائرة مركز أشمون بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد بتقدم أهالى قرية سمادون التابعة لمركز أشمون، ببلاغ يفيد غرق طفلة بترعة النعناعية دائرة المركز ووفاتها.

وبالفحص تبين قيام الأهالى بانتشال جثة الطفلة "ب.م.ك" عام ونصف، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرة، وبسؤال كل من خال المتوفاة "ز. ع . ز" 36 سنة، عامل، وشيخ الناحية، قرر الأول أنه حال قيام المتوفاة باللهو أمام المنزل سقطت بالترعة المارة أمامة ولم يتهم أحدا ونفى الشبهة الجنائية، وأكد الثانى ما جاء بأقوال الأول.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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