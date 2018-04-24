» مراوغ وصديق للحرس الثوري

24 أبريل 2018 - 10:38 ص

هاجم الكاتب والإعلامي الجزائري أنور مالك، عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، واتهمه بأنه "لا يحارب التشيع بالجزائر".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "رئيس المجلس الإسلامي الذي شحذ سيفه ضد السلفيين طبعًا لا ننكر أخطاء بعضهم لم يحارب التشيع".

وتابع، "بل لما كان وزيرًا أنكر وجود الشيعة في الجزائر وعندما فضحناه راوغ واتهم حتى اللاجئين السوريين (وهم سنّة) بتشييع الجزائريين وهو من المترددين على إيران وسفارتها وصديق ضابط الحرس أمير موسوي ..!

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة، "مالك"، حيث قال، نميري محمد: "أحسنتم صنعًا يا دكتور فضحوا الشيعة وواجهوا إمامها حتي لا تنتشر هذه الفكرة الخاطئة عن الإسلام".

وأضاف أخر: "قيادة الجزائر مسئولة أمام الله وأمام شعبها في المحافظة على نسيج الشعب الجزائري البطل وحمايته من هذا السرطان الذي يفكك الأوطان من خلال خلق بؤر تكبر وتنتشر فتأكل الأخضر واليابس"