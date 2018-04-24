  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:08 م
بحث متقدم
2 يناير الحكم على الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء

تغريم الروائى أحمد ناجي 20 ألف جنيه بتهمة خدش الحياء

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان لإخوان تركيا : لا تلوموا حزب النور

هشام جنينه

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة

محمد صلاح

مفاجأة من "الجبلاية" لـ"صلاح" بمناسبة التتويج

محاكمة بديع

دفاع "فض رابعة": استحالة تصور الواقعة

ممدوح حمزة

"حمزة" يوجه رسالة لـ"السيسى" بشأن "شوكان"

عيد

عيد: مصر أصبحت مصنع الخوف

صلاح

"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

مبارك مع عائلته

هذا ما قاله رمز ديني لـ " مبارك" في رحلة صيد

ايمن الصياد

رسالة أيمن الصياد لـ"دموع" حسام غالى

"ذا هيل":

قضية "173" شرط أمريكا لعودة المساعدات لمصر

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

برلماني: "هذا هو الحل الأمثل لأزمة سد النهضة"

#

شروط أمريكية جديدة لعودة المساعدات.. هل تقبلها مصر؟

#

5 شروط يضعها الكونجرس لعودة المساعدات لمصر

#

روشتة ذهبية لمواجهة العمليات الإرهابية (2)

الكونجرس

ذا هيل

السيسي

قضية 173

كشفت صحيفة "ذا هيل"، الأمريكية، عن نوايا الإدارة الأمريكية في تعاملها مع الدولة المصرية، مع أحداث 2011، لافتة إلى أن الكونجرس يستخدم القضية المعروفة بـ"173" أو قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني" كحجة لوقف المساعدات الاقتصادية عن مصر، وقتما يشاء، إذ أن بنظر خلف الكواليس فإن العلاقات الأمريكية المصرية ليست على ما يرام.

وسلطت الصحيفة الأمريكية، في تقرير يحمل اسم "أمل جديد للمنظمات غير الحكومية في مصر"، الضوء على تعامل السلطات المصرية مع منظمات المجتمع المدني، وتشديد الحصار عليها منذ ثورة يناير عام 2011، موضحًا أن الإدارة الأمريكية لم تغفل عن ذلك، لاسيما بعد تعامل أجهزة الأمن مع المنظمات المدنية في القضية المعروفة باسم "173".

واعتبرت الصحيفة أن قضية "173" هى الشوكة التي تعكر صفو العلاقات المصرية الأمريكية على مدار السبع سنوات الماضية، إذ بدأ تدهور العلاقات منذ قضية "173" في ديسمبر 2011 عندما داهمت أجهزة الأمن المصرية مقرات  5 منظمات غير حكومية بارزة، وفرض حظر السفر على 17 أميركيًا -بما في ذلك ابن أحد أعضاء مجلس الوزراء / عضو سابق في الكونجرس- الذين لجأوا إلى السفارة الأمريكية ما أدى إلى تعكير العلاقات الأمريكية المصرية، والدخول في أزمة.

وفي 5 أبريل، أمرت أعلى محكمة استئناف في مصر بإعادة المحاكمة في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في 2012-2013، حيث حُكم على 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة وألمانيا بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني، والعمل دون ترخيص وأداء أنشطة محظورة.

ووصف ممثلو المنظمات غير الحكومية المحاكمة التي أعقبت ذلك بـ"السيرك"، مدعين أن القضية ليست سوى محاكمة استعراضية سياسية.

وأشار التقرير إلى أن الآثار الكاملة للحكم تبقى غامضة، وليس هناك ما يضمن أن الحكم النهائي سيصب في صالح المتهمين، ولكن يبدو أن جميع المتهمين، بمن فيهم الأمريكيون، سيكون لديهم خيار المشاركة في إعادة المحاكمة.

وزعمت الصحيفة أن هذا الحكم يعتبر فرصة للرئيس عبد الفتاح السيسي لإثبات رغبته في العمل من أجل علاقات أفضل مع واشنطن، حيث تستمر أحكام 2013 في توتر العلاقات الأمريكية المصرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بروز القضية في الكونجرس، حيث ينظر العديد إلى قضية "173" كدليل على غياب الديمقراطية، بل و"إهانة" لأمريكا من حليف وثيق لهم في الشرق الأوسط، وهي مصر.

وتابعت: أن النظام المصري يعلم أيضًا أن للكونجرس الأمريكي رأي في القضايا المهمة لمصر، خاصة المساعدات الأمنية والاقتصادية الأمريكية.

وخير مثال على ذلك، القيود التي فرضها الكونجرس على المساعدات العسكرية المقدمة لمصر والقرارات والبيانات والرسائل الحاسمة لنظام المصري، في أغسطس 2017، كما أن قرار الكونجرس يعد دفعة لعمل النظام بجد أكبر لكسب ود أمريكا.

وكان قرار أغسطس 2017 بحجز 195 مليون دولار من المساعدات الأمريكية مدفوعًا جزئيًا بفشل مصر في حل قضية "173".

وترى الصحيفة أن الترتيب لإعفاء المدعى عليهم من المنظمات غير الحكومية في قصية "173"هو خطوة سهلة يمكن أن يتخذها الرئيس المصري لإثبات نواياه الطيبة تجاه الولايات المتحدة.

وشددت الصحيفة على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تقف صامدة وتواصل حجب المساعدات المعلقة إلى أن تستوفي القاهرة الشروط التالية: أولاً، يجب تبرئة جميع المتهمين الـ43 في قضية  التمويل.

ثانياً: يجب أن يتمتع المتهمون الذين يبقون في مصر بحرية الحركة ويقدم لهم ضمانات بأنهم لن يتعرضوا للمضايقات من قبل الأجهزة الأمنية خلال إعادة المحاكمة، وفق قول الصحيفة.

وأخيرًا، على واشنطن الضغط على الحكومة المصرية لإغلاق القضية 173 تماماً، وفي حين لم يتم استهداف أي موظفين إضافيين لمنظمات أمريكية، لا تزال المنظمات غير الحكومية المصرية تتعرض للمضايقة في هذه القضية .

واختتمت الحصيفة تقريرها، قائلة: "إذ كان النظام المصري يريد إعادة العلاقات الأمريكية مع مصر كما السابق، عليه إغلاق القصة "173" تمامًا، وألا ستعتبر مصر شريكا "ضعيفا" لأمريكا" .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» «مالية الزمالك» تزف بشرى سارة للاعبين
» موقع إخباري يصدم مشاري بن راشد بهذا الرد؟
» إيوان لـ"المصريون": مليون دولار منعتنى من الغناء والعودة لجمهورى
» تفاصيل مكالمة "الخطيب" مع "صلاح" بعد التتويج
» رئيس جنوب أفريقيا باكيا: تاجر مسلم أنقذني من الضياع
» 8 مارس الحكم في استئناف شيرين على حكم حبسها
» مراوغ وصديق للحرس الثوري
» وفاة المشرف العام الأسبق لمنتخب مصر العسكرى
» تغيب شيرين عن جلسة محاكمتها فى إهانة النيل
» سيدة للمحكمة: زوجى قطع العلاقة الحميمة منذ 36 شهرا
» بالفيديو.. حوار بين شاب متلازمة دوان وأردوغان

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين