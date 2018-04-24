قضية "173" شرط أمريكا لعودة المساعدات لمصر

24 أبريل 2018 - 10:47 ص

كشفت صحيفة "ذا هيل"، الأمريكية، عن نوايا الإدارة الأمريكية في تعاملها مع الدولة المصرية، مع أحداث 2011، لافتة إلى أن الكونجرس يستخدم القضية المعروفة بـ"173" أو قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني" كحجة لوقف المساعدات الاقتصادية عن مصر، وقتما يشاء، إذ أن بنظر خلف الكواليس فإن العلاقات الأمريكية المصرية ليست على ما يرام.

وسلطت الصحيفة الأمريكية، في تقرير يحمل اسم "أمل جديد للمنظمات غير الحكومية في مصر"، الضوء على تعامل السلطات المصرية مع منظمات المجتمع المدني، وتشديد الحصار عليها منذ ثورة يناير عام 2011، موضحًا أن الإدارة الأمريكية لم تغفل عن ذلك، لاسيما بعد تعامل أجهزة الأمن مع المنظمات المدنية في القضية المعروفة باسم "173".

واعتبرت الصحيفة أن قضية "173" هى الشوكة التي تعكر صفو العلاقات المصرية الأمريكية على مدار السبع سنوات الماضية، إذ بدأ تدهور العلاقات منذ قضية "173" في ديسمبر 2011 عندما داهمت أجهزة الأمن المصرية مقرات 5 منظمات غير حكومية بارزة، وفرض حظر السفر على 17 أميركيًا -بما في ذلك ابن أحد أعضاء مجلس الوزراء / عضو سابق في الكونجرس- الذين لجأوا إلى السفارة الأمريكية ما أدى إلى تعكير العلاقات الأمريكية المصرية، والدخول في أزمة.

وفي 5 أبريل، أمرت أعلى محكمة استئناف في مصر بإعادة المحاكمة في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في 2012-2013، حيث حُكم على 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة وألمانيا بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني، والعمل دون ترخيص وأداء أنشطة محظورة.

ووصف ممثلو المنظمات غير الحكومية المحاكمة التي أعقبت ذلك بـ"السيرك"، مدعين أن القضية ليست سوى محاكمة استعراضية سياسية.

وأشار التقرير إلى أن الآثار الكاملة للحكم تبقى غامضة، وليس هناك ما يضمن أن الحكم النهائي سيصب في صالح المتهمين، ولكن يبدو أن جميع المتهمين، بمن فيهم الأمريكيون، سيكون لديهم خيار المشاركة في إعادة المحاكمة.

وزعمت الصحيفة أن هذا الحكم يعتبر فرصة للرئيس عبد الفتاح السيسي لإثبات رغبته في العمل من أجل علاقات أفضل مع واشنطن، حيث تستمر أحكام 2013 في توتر العلاقات الأمريكية المصرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بروز القضية في الكونجرس، حيث ينظر العديد إلى قضية "173" كدليل على غياب الديمقراطية، بل و"إهانة" لأمريكا من حليف وثيق لهم في الشرق الأوسط، وهي مصر.

وتابعت: أن النظام المصري يعلم أيضًا أن للكونجرس الأمريكي رأي في القضايا المهمة لمصر، خاصة المساعدات الأمنية والاقتصادية الأمريكية.

وخير مثال على ذلك، القيود التي فرضها الكونجرس على المساعدات العسكرية المقدمة لمصر والقرارات والبيانات والرسائل الحاسمة لنظام المصري، في أغسطس 2017، كما أن قرار الكونجرس يعد دفعة لعمل النظام بجد أكبر لكسب ود أمريكا.

وكان قرار أغسطس 2017 بحجز 195 مليون دولار من المساعدات الأمريكية مدفوعًا جزئيًا بفشل مصر في حل قضية "173".

وترى الصحيفة أن الترتيب لإعفاء المدعى عليهم من المنظمات غير الحكومية في قصية "173"هو خطوة سهلة يمكن أن يتخذها الرئيس المصري لإثبات نواياه الطيبة تجاه الولايات المتحدة.

وشددت الصحيفة على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تقف صامدة وتواصل حجب المساعدات المعلقة إلى أن تستوفي القاهرة الشروط التالية: أولاً، يجب تبرئة جميع المتهمين الـ43 في قضية التمويل.

ثانياً: يجب أن يتمتع المتهمون الذين يبقون في مصر بحرية الحركة ويقدم لهم ضمانات بأنهم لن يتعرضوا للمضايقات من قبل الأجهزة الأمنية خلال إعادة المحاكمة، وفق قول الصحيفة.

وأخيرًا، على واشنطن الضغط على الحكومة المصرية لإغلاق القضية 173 تماماً، وفي حين لم يتم استهداف أي موظفين إضافيين لمنظمات أمريكية، لا تزال المنظمات غير الحكومية المصرية تتعرض للمضايقة في هذه القضية .

واختتمت الحصيفة تقريرها، قائلة: "إذ كان النظام المصري يريد إعادة العلاقات الأمريكية مع مصر كما السابق، عليه إغلاق القصة "173" تمامًا، وألا ستعتبر مصر شريكا "ضعيفا" لأمريكا" .