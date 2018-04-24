عضو بـ"مجلس البيطريين": البرلمان بيقولنا "طز فيكم"

24 أبريل 2018 - 10:47 ص

عقبت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، على موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون يعمل على زيادة رواتب الدبلوماسيين والوزراء، قائلة: "ما يتخذه البرلمان من قرارات يمثل قمة اللامبالاة لظروف الشعب المصرى والموظفين، وكأنهم يقولون للشعب "طز فيكم".

وأضافت في مداخلة تليفونية لبرنامج "مستشارك القانوني" المذاع عبر فضائية "ال إم سي" أنه في الوقت الذي تمارس فيه الدولة قمة السفه الإداري، نجدها تتأخر عن صرف رواتب أكثر من 600 طبيب بالشرقية لمدة تجاوزت السبع أشهر، رغم أن رواتب بعضهم تصل لمائة جنيه فقط.

وتابعت بأنها تعمل طبيب تفتيش لمدة تجاوزت 18 عامًا، ولم يتخط شامل راتبها 2700 جنيه، رغم أن منصبها لا يقل نفوذا عن وكلاء النيابة والقضاة، كونها وزملائها يتمتعون بالضبطية القضائية ويتعرضون لكل أنواه الرشاوي بصفة مستمرة، خلاف أنهم مسئولون عن صحة غذاء الشعب بأكمله.

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