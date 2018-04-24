» سيدة للمحكمة: زوجى قطع العلاقة الحميمة منذ 36 شهرا

24 أبريل 2018 - 10:59 ص

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالسويس لاتهامها زوجها بقطع العلاقة الحميمة بينهما لمدة 36 شهرا متصلة.

وذكرت الزوجة في دعواها التى حملت رقم 434 لسنة 2018، عشت مع زوجى 11 عاما من الإهانة والمرارة والخيانات الزوجية لدرجة أنه تفرغ تمامًا لحياته خارج المنزل بعيدًا عن منزلنا وبعيدًا عن فراش الزوجية، حتى تحولت حياتي إلى جحيم.

وأضافت الزوجة: "زوجى يجبرنى على مغادرة المنزل بالشهور، ويصطنع المشاكل بيننا وفى كل مرة تحدث مشاجرة يطلب منى أشقائى العودة للمنزل من أجل تربية ابنتى على الرغم من أننى تكلمت معهم بصراحة إننى أريد زوج لى وليس رجلا يتهرب من زوجته".

وأوضح الزوجة أنه طلب منها العيش معًا من أجل الطفلة وليس له علاقة بى بأى شيء آخر خاص بعلاقتنا الزوجية.

وطالبت الزوجة، بالانفصال عن زوجها لأنها تخشى على نفسها ولأنها تتقى الله فى حياتها وأفعالها، وتريد أن تعيش مثل أى سيدة فى حياة طبيعية.