"الصحة" تكشف عن مفاجأة للسيدات

24 أبريل 2018 - 11:00 ص

أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن كل وسائل تنظيم الأسرة تم استخدامها في مصر منذ الستينيات، وثبتت فعاليتها، وتتسم بالأمان.

وقالت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد وسيلة تمنع الحمل نهائيًا، موضحة أن 60% من نساء مصر في سن الإنجاب.

وأضافت أن هناك وسيلة جديدة لتنظيم النسل عبارة عن أقراص تستخدم قبل العلاقة الحميمة بين الزوجين بـ 10 دقائق، وسعرها 1.5 جنيه.

وأوضحت أنه سيتم توزيع الوسيلة الجديدة في المراكز الطبية لتنظيم النسل خلال الـ 10 أيام المقبلة، مؤكدة أنها وسيلة آمنة لأي سيدة تعاني من وجود أمراض كالضغط أو السكر، أو لا تريد استخدام وسيلة لتنظيم النسل طويلة المدى.