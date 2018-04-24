"السيسي" يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

24 أبريل 2018 - 11:02 ص

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، في الذكري السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وكان في استقبال الرئيس لدي وصوله الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني.

في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعا عن سلامة الوطن وشعبه العريق، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما علي روحه الطاهرة .

وفي نهاية الاحتفال صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة.

وتحل غدا الذكري السادسة والثلاثين على ذكري تحرير سيناء والذي يحتفل به الشعب المصري في 25 أبريل من كل عام.