عيد: مصر أصبحت مصنع الخوف

24 أبريل 2018 - 11:09 ص

أكد المحامي الحقوقي جمال عيد، أن مصر الآن تعيش عصر الخوف، حيث إن الصحافة نفسها أصبحت خائفة.

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "النهاردة على غير العادة اشتريت أغلب الجرايد، وأثق أن أغلب الصحفيين مبسوطين لفوز شوكان بجائزة اليونسكو".

وتابع: "بس مفيش ولا خبر عن فرحتهم بالفوز، المنشور فقط اخبار علاء عابد".

واختتم تدوينته بقوله: "الصحافة خايفة، مصر أصبحت مصنع الخوف، مبروك يا شوكان".

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، منحت المصور الصحفي المصري المسجون محمود أبو زيد، المعروف باسم "شوكان"، جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة لعام 2018 .