تصريح جريء لـ"مبروك عطية" حول المعالجة بالقرآن

24 أبريل 2018 - 11:13 ص

وصف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، استخدام القرآن الكريم في العلاج أو جلب الحبيب أو عودة الضائع "دجل وشعوذة"، قائلاً: "القرآن الكريم لم ينزل لهذه الأغراض، بل نزل لوضع قوانين وقواعد الحياة للمسلمين".

وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن قراءة القرآن تفيد المسلم بالحسنات، والالتزام بأحكامه يجلب البركة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في القرآن شيء يسمى "عدية ياسين"، ومن يروج أن بعض الآيات تُعالج المرضى أو تجلب الرزق "يُروج للخيبة والدجل".

وتابع أن السحرة والدجالين لا يتحملون قراءة سورة البقرة لما ورد فيها من آيات عظيمة يقرأها المسلم القوي، لافتًا إلى أن الوقاية من الأمراض تمثلت في الآية القرآنية "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا".