الذهب يتراجع 11جنيهًا ليسجل هذا الرقم

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سعر عيار الذهب الـ21 يسجل 592 جنيها
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الذهب

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أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، بواقع 11 جنيها للجرام حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 652 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيهًا في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 14 : 433 جنيهًا

عيار 18 : 559 جنيهًا

عيار 21 : 652 جنيهًا

عيار 24 : 745 جنيهًا

الجنيه الذهب 5216 جنيها.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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