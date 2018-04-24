مفاجأة من "الجبلاية" لـ"صلاح" بمناسبة التتويج

24 أبريل 2018 - 11:44 ص

قرر اتحاد الكرة المصري "الجبلاية" تنظيم احتفالية كبري لتكريم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لهذا العام 2018.

ويسعي "الجبلاية" برئاسة هاني أبوريدة بالتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" راعى الكرة المصرية، إلى تنظيم الاحتفالية، وفقاً للمواعيد المتاحة للاعب، وأجرى هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، اتصالاً باللاعب عقب الإعلان عن فوزه باللقب أكد له فيه أن الاتحاد سيجرى له حفلاً يليق به خلال الفترة المقبلة.

وقال الاتحاد المصرى، فى بيانه أمس، إن هذا الفوز الكبير بلقب الأفضل فى أعرق الدول الكروية يأتى تتويجاً لجهد ابن مصر البار طوال موسم شاق نجح خلاله فى مقارعة نجوم العالم، محتلاً بذلك مكانة عالمية ستظل محفورة فى سجلات التاريخ.