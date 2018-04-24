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طقس غد معتدل والعظمى تسجل 35 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غد، الأربعاء 25 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 35 درجة و21 للصغرى، والإسكندرية 26 العظمى و17 للصغرى، ومطروح 26 للعظمى و15 للصغرى.

أما عن حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.


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