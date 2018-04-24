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الداخلية تضبط مخزن إنتاج محاليل زراعة الكبد فاسدة

قضايا وحوادث

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالداخلية من ضبط مخزن إنتاج محاليل تعقيم غرف عمليات زراعة الكبد والكلى والقلب محظور تداولها بالأسواق وكميات كبيرة من النقد الأجنبي بالإسكندرية.

ووردت معلومات إلى اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، مفادها قيام طبيب بشري حر ومدير مبيعات بإحدى الشركات، بإنتاج المحاليل الخاصة بتعقيم غرفة عمليات زراعة الكبد والكلى والقلب المفتوح وغير المسجلة بوزارة الصحة، وغير الخاضعة لإشراف طبي، ومجهولة المصدر وتعبئة المنتج داخل عبوات لإحدى الشركات الشهيرة على خلاف الحقيقة وتضليل الجهات الرقابية متخذين من شقة بمنطقة الرمل أول بالإسكندرية وكرا لمزاولة نشاطهم المخالف للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة تنسيقا مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومباحث التموين بالإسكندرية، ولجنة من التفتيش الصيدلي وأمكن ضبط المتحرى عنهما، وعثر على كميات كبيرة من الدولارات والعملات المختلفة، و223 عبوة محاليل وسوائل الخاصة بتعقيم غرف العمليات، 144 لتر سوائل تعقيم غرف عمليات زراعة الكبد والكلى، و142 جهازا طبيا مجهول المصدر، 47 عبوة أدوات طبية تستخدم في العمليات.


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