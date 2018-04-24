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مكافأة المونديال..

"الجبلاية" تصرف مكافأة 150 ألف جنيه لـ"جريشة"

الرياضة

إيقاف جهاد جريشة لأجل غير مسمى
جهاد جريشه

محمد الخرو

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أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة "الجبلاية" عن صرف مكافأة قدرها 150 ألف جنيه للحكم الدولي جهاد جريشة، قبل السفر إلى روسيا لإدارة مباريات المونديال.

وأعلن مؤخرًا الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه تقرر اختيار 36 حكمًا للساحة، و63 حكمًا مساعدًا لإدارة مباريات بطولة كأس العالم، من بينهم 6 حكام أفارقة على رأسهم المصرى جهاد جريشة، والجامبى بكارى جاساما، والجزائرى مهدى عبيد.

كما تواجد الحكم السعودى فهد المرداسى، والمساعدون عبد الله الشلوى ومحمد العبكرى، والحكم الإماراتى محمد عبد الله حسن، والحكم البحرينى نواف شكر الله، فى قائمة الحكام المشاركين فى إدارة مباريات بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الصيف المقبل.


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