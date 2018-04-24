» 8 مارس الحكم في استئناف شيرين على حكم حبسها

24 أبريل 2018 - 12:25 م

حجزت محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، الحكم في الاستئناف المقدم من المطربة شيرين عبد الوهاب على الحكم بحبسها 6 أشهر، والكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل وإذاعة أخبار كاذبة، إلى جلسة 8 مارس

شهدت الجلسة تغيب المطربة عن الحضور، للمرة الثانية، فيما حضر عنها دفاعها والمدعى بالحق المدنى.

كانت محكمة جنح المقطم قضت، بحبس شيرين عبد الوهاب 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى و50 جنيها كأتعاب للمحاماة.