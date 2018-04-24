  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:08 م
بحث متقدم
2 يناير الحكم على الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء

تغريم الروائى أحمد ناجي 20 ألف جنيه بتهمة خدش الحياء

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان لإخوان تركيا : لا تلوموا حزب النور

هشام جنينه

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة

محمد صلاح

مفاجأة من "الجبلاية" لـ"صلاح" بمناسبة التتويج

محاكمة بديع

دفاع "فض رابعة": استحالة تصور الواقعة

ممدوح حمزة

"حمزة" يوجه رسالة لـ"السيسى" بشأن "شوكان"

عيد

عيد: مصر أصبحت مصنع الخوف

صلاح

"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

مبارك مع عائلته

هذا ما قاله رمز ديني لـ " مبارك" في رحلة صيد

ايمن الصياد

رسالة أيمن الصياد لـ"دموع" حسام غالى

8 مارس الحكم في استئناف شيرين على حكم حبسها

قضايا وحوادث

شيرين
شيرين

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا استئناف شيرين عبد الوهاب على حكم حبسها بـ إهانة النيل"

#

شيرين بعد حكم حبسها: مش عايزة أغني "مشربتش من نيلها" تاني

#

10 إبريل...استئناف محاكمة شيرين بقضية «البلهارسيا»

#

فندى: علينا أن نكافئ المطربة "شيرين" ‎

أخبار كاذبة

شيرين عبد الوهاب

المطربة شيرين

اخبار شيرين عبد الوهاب

حجزت محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، الحكم في الاستئناف المقدم من المطربة شيرين عبد الوهاب على الحكم بحبسها 6 أشهر، والكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل وإذاعة أخبار كاذبة، إلى جلسة 8 مارس

شهدت الجلسة تغيب المطربة عن الحضور، للمرة الثانية،  فيما حضر عنها دفاعها والمدعى بالحق المدنى.

كانت محكمة جنح المقطم قضت، بحبس شيرين عبد الوهاب 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى و50 جنيها كأتعاب للمحاماة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» «مالية الزمالك» تزف بشرى سارة للاعبين
» موقع إخباري يصدم مشاري بن راشد بهذا الرد؟
» إيوان لـ"المصريون": مليون دولار منعتنى من الغناء والعودة لجمهورى
» تفاصيل مكالمة "الخطيب" مع "صلاح" بعد التتويج
» رئيس جنوب أفريقيا باكيا: تاجر مسلم أنقذني من الضياع
» 8 مارس الحكم في استئناف شيرين على حكم حبسها
» مراوغ وصديق للحرس الثوري
» وفاة المشرف العام الأسبق لمنتخب مصر العسكرى
» تغيب شيرين عن جلسة محاكمتها فى إهانة النيل
» سيدة للمحكمة: زوجى قطع العلاقة الحميمة منذ 36 شهرا
» بالفيديو.. حوار بين شاب متلازمة دوان وأردوغان

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

نعم - 9 %
لا - 84 %
لا أهتم - 6 %
اجمالى المصوتين:447

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين