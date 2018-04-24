نائب الأذان لإخوان تركيا : لا تلوموا حزب النور

24 أبريل 2018 - 12:48 م

قال ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق ، والمعروف إعلاميا بنائب الأذان والمتواجد حاليا في تركيا إن حزب السعادة التركى(إخوان تركيا)يتحالف مع الحزب العلمانى(الشعب الجمهورى) ضد حزب العدالة والتنمية ، واصفا إياهم بأنهم يشبهون حزب النور في مصر ، بحسب قوله.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنني لم أكتب البوست لمجرد معرفته من الأخبار ، لكن أيضا بعد جلوسى مع أحد الأتراك الذين كانوا فى حزب السعادة وقارىء جيد لحسن البنا وسيد قطب ، وتركهم بسبب تصرفاتهم وقال لى بالنص على الخبر أنها خيانة.

وطالب الإخوان الذين يقومون بالتعليق علي منشوراته ، أنهم بدلا من التزام السكوت يبحثون عن أى مبرر ، فبكلامكم لاتلوموا حزب النور.

كما أشار إسماعيل في إحدي تعليقاته إلي أن محمود حسين الأمين العام للإخوان فى آخر لقاء له بمناسبة 90عاما على الجماعة أعلن ذلك وأنهم – حزب السعادة- أقرب لهم من حزب العدالة .

يأتي هذا عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ عدة أيام عن تنظيم انتخابات مبكرة "رئاسية وتشريعية" في يونيو المقبل، أي قبل عام ونصف العام من الموعد المقرر، وذلك بعد دعوة من حليفه زعيم الحزب القومي دولت بهجلي.