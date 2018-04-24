» تفاصيل مكالمة "الخطيب" مع "صلاح" بعد التتويج

24 أبريل 2018 - 12:51 م

هنأ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في اتصال هاتفي، اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بعد تتويجه بجائزة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي "البريميرليج"

وقال الخطيب، إنه سعيد بإنجازات محمد صلاح المتواصلة، التي هي فخر لكل مصري وعربى وقدوة وأمل للنشء والشباب في تحقيق أحلامهم الكبيرة.

وأضاف موجهًا حديثه لـ"صلاح": "القادم أصعب يحتاج منك الاستمرار في العمل والجهد والالتزام والتواضع من أجل تسطير إنجازات جديدة تضاف لتاريخك"، متمنيًا له وللاعبي المنتخب القومي تحقيق نتائج متميزة في كأس العالم القادمة في روسيا".