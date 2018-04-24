بالصور.. "صلاح" يستعد لـ"روما"

24 أبريل 2018 - 01:00 م

انتظم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في التدريبات في فريقه استعدادًا للقاء روما المرتقب في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وعاد محمد صلاح للمشاركة في التدريبات، مع زملائه فى ليفربول عقب تتويجه يوم أمس بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

وشهدت تدريبات ليفربول تركيز وحماس شديد من جميع اللاعبين، رغبة في تحقيق الفوز على روما قبل لقاء العودة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح نجح في التألق مع ليفربول هذا الموسم، وتوج يوم أمس بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، ليكون أول لاعب مصرى يحقق تلك الجائزة.



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