  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:06 م
بحث متقدم
2 يناير الحكم على الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء

تغريم الروائى أحمد ناجي 20 ألف جنيه بتهمة خدش الحياء

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان لإخوان تركيا : لا تلوموا حزب النور

هشام جنينه

حبس هشام جنينة 5 سنوات بتهمة الإساءة للدولة

محمد صلاح

مفاجأة من "الجبلاية" لـ"صلاح" بمناسبة التتويج

محاكمة بديع

دفاع "فض رابعة": استحالة تصور الواقعة

ممدوح حمزة

"حمزة" يوجه رسالة لـ"السيسى" بشأن "شوكان"

عيد

عيد: مصر أصبحت مصنع الخوف

صلاح

"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

مبارك مع عائلته

هذا ما قاله رمز ديني لـ " مبارك" في رحلة صيد

ايمن الصياد

رسالة أيمن الصياد لـ"دموع" حسام غالى

تغريم الروائى أحمد ناجي 20 ألف جنيه بتهمة خدش الحياء

قضايا وحوادث

2 يناير الحكم على الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء
الروائى أحمد ناجي

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تغريم أحمد شوبير 20 الف جنيه لهذا السبب

#

94 ألف جنيه منحة لمؤمن زكريا من الأهلي السعودي

#

السجن 5 سنوات لعاطل انتحل صفة مستشار فى بنى سويف

#

الزمالك يُغرم «فتوح» و«كاسونجو» 100 ألف جنيه

غرمت الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، الكاتب أحمد ناجى مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة نشر مادة كتابية خادشة للحياء العام.

 وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت الروائى أحمد ناجى إلى محكمة الجنايات، حيث أوردت فى نص الإحالة، أن "الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحكمة بسبب ما قام به ناجى، ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجّر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجًا على عاطفة الحياء".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الأبنودي عاشق "البصارة"

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» «مالية الزمالك» تزف بشرى سارة للاعبين
» موقع إخباري يصدم مشاري بن راشد بهذا الرد؟
» إيوان لـ"المصريون": مليون دولار منعتنى من الغناء والعودة لجمهورى
» تفاصيل مكالمة "الخطيب" مع "صلاح" بعد التتويج
» رئيس جنوب أفريقيا باكيا: تاجر مسلم أنقذني من الضياع
» 8 مارس الحكم في استئناف شيرين على حكم حبسها
» مراوغ وصديق للحرس الثوري
» وفاة المشرف العام الأسبق لمنتخب مصر العسكرى
» تغيب شيرين عن جلسة محاكمتها فى إهانة النيل
» سيدة للمحكمة: زوجى قطع العلاقة الحميمة منذ 36 شهرا
» بالفيديو.. حوار بين شاب متلازمة دوان وأردوغان

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين