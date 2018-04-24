بالأسماء.. أبرز الغيابات عن القطبين في القمة 116

24 أبريل 2018 - 01:26 م

يستعد قطبا الكرة المصرية، للقاء القمة القادم ضمن ختام منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري.

الفرقان دخل كل منهم معسكرا مغلقا، وفرض كل مدير فني السيطرة على تدريبات اللاعبين، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية.

في السياق ذاته تضرب الإصابات صفوف الفريقين، قبل تلك المواجهة المرتقبة مساء الخميس المقبل.

ففي الأهلي تأكد بشكل رسمي غياب كل من المغربى وليد أزارو هداف الفريق، والجنوب أفريقي باكامانى، بجانب احتمالية غياب على معلول الظهير التونسي الدولي ورامى ربيعة.

وفي الزمالك يغيب كل من "محمد عبدالغني للإيقاف، وعماد فتحى وباسم مرسى وأحمد الشناوي للإصابة".